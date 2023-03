Drie gewonden bij ongeval tussen twee wagens in Handzame

Bij een zware botsing tussen twee wagens in Handzame (Kortemark) vielen donderdagavond drie gewonden. Het ongeval gebeurde in de gietende regen toen een van de bestuurders verrast werd door een plots indraaiende wagen.

Het verkeersongeval gebeurde donderdagavond om 18.10 uur op de Staatsbaan in Handzame, ter hoogte van de Aarsdamstraat, op een punt in de volksmond bekend als ‘t Aarsgat. Een vrouw die met een Mini reed kwam vanuit de richting van Kortemark en reed richting Handzame. Ze werd plots verrast door de bestuurder van een Opel Astra break die op de voorsorteerstrook stond in de andere richting en plots indraaide richting Aarsdamstraat. Het kwam tot een zware botsing. Meteen na het ongeval werden de hulpdiensten opgeroepen die massaal ter plaatse kwamen.

Brandweerman getuige

“Een brandweerman was toevallig getuige van het ongeval en belde onmiddellijk naar de alarmcentrale voor de nodige hulp”, zegt brandweerkapitein Gino Crombez. “Gelet op de zware impact was er de vrees dat er iemand gekneld zat in het voertuig maar dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn. Bij onze aankomst waren alle inzittenden al uit de wagen. Er vielen drie gewonden die allemaal naar het ziekenhuis werden overgebracht. Op het eerste zicht vallen de verwondingen al bij al mee. Maar dit had veel slechter kunnen aflopen als je ziet welke impact er geweest is aan een snelheid van wellicht 70 kilometer per uur. En ook de gietende regen speelde wellicht een rol.” Er kwamen twee ziekenwagens en een MUG-team ter plaatse om iedereen te verzorgen. De brandweer had nog heel wat werk om brokstukken en motorvloeistoffen op te ruimen. De dieseltank van een van de wagen barstte ook open waarna de riolering afgedamd moest worden. De politie regelde het verkeer. Het ongeval leidde tot aanzienlijke verkeershinder. (JH)