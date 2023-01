Drie gewonden bij frontale botsing op brug in Nieuwpoort

Bij een frontale botsing tussen twee wagens vielen afgelopen weekend in Nieuwpoort drie gewonden. Beide wagens zijn door het ongeval zwaar beschadigd en wellicht rijp voor de schroothoop.

Het verkeersongeval gebeurde zaterdagavond op de Pelikaanbrug in de Kinderlaan op de grens met Nieuwpoort en Oostduinkerke. Een Dacia Duster reed in de Kinderlaan en wou afslaan richting Wulpen toen de bestuurder geconfronteerd werd met een Citroën C5. Die wou volgens zijn verklaring ook afslaan maar het kwam tot een frontale botsing.

Inzittenden bellen zelf hulpdiensten

De klap was vrij hevig. In de Dacia waren er vijf inzittenden van wie er twee gewond raakten. Een van hen kon de hulpdiensten bellen en vroeg om ziekenwagens ter plaatse te sturen. In de Citroën viel uiteindelijk een lichtgewonde. Door de klap was er tijdelijk wat verkeershinder op de Kinderlaan. Dat duurde tot de wagens getakeld werden. Die liepen beiden zware schade op en zijn wellicht rijp voor de schroothoop. (JH)