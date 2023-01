Drie auto’s betrokken in verkeersongeval langs Brugsesteenweg in Oostende

Zondag omstreeks 18.30 uur vond langs de Brugsesteenweg, op grondgebied Oostende, een ongeval plaats waarbij drie personenauto’s betrokken raakten.

In de rijrichting van Brugge wou een autobestuurder, een man van 45 jaar uit Ichtegem, de parking van een handelszaak oprijden. De man stopte op de rijweg om tegemoetkomend verkeer te laten passeren alvorens in te slaan. Plots werd de auto, met nog twee passagiers aan boord, langs achteren aangereden door een andere personenwagen, met aan het stuur een 52-jarige vrouw uit Zedelgem.

Door de impact schoot het eerste voertuig vooruit en botste zo frontaal tegen een derde personenauto, die uit de richting van Brugge kwam. In die laatste reed een 35-jarige man uit Oudenburg, vergezeld door een 60-jarige passagier.

Door de aanrijding raakte de volledige rijbaan versperd, alle auto’s werden weggetakeld. De betrokkenen liepen lichte verwondingen op en werden ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer en politie kwamen ter plaatse.

Ter info: de grens tussen Bredene en Oostende loopt letterlijk in het midden van de baan. De kant van het kanaal Oostende-Gent is grondgebied Oostende, de rijstrook voor verkeer komende van Brugge is grondgebied Bredene.