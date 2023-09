Douanier uit De Haan komt om het leven bij ongeval in Battice

De 39 jarige Stefaan Lycke uit De Haan is donderdag om het leven gekomen in het Waalse Battice. Stefaan was nog maar 39 jaar en vader van één zoon Gabriël.

Tijdens een rit met de motorrijders van de Douane liep het mis. Hij kwam in aanrijding met een vrachtwagen en overleefde de klap niet. Het was zijn grote droom om met de moto te mogen rijden als douanier. De man was ook gekend in horecamiddens. Zo werkte hij een tijdje in het Oud Gemeentehuis in Varsenare waar ze aangeslagen zijn na het slechte nieuws. Hij was bij de klanten goed gekend als een vriendelijk personeelslid.

Oproep motorrijders

Via sociale media wordt nu opgeroepen om als laatste eer aan hem zoveel mogelijk motorrijders te krijgen op de uitvaart die gepland is op zaterdag 16 september om 10.30 uur in het crematorium van de Blauwe Toren in Brugge. Tal van motoclubs hebben de oproep al gelanceerd via hun sociale media. Aan de familie bieden wij onze oprechte deelneming aan. (SR)