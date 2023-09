Douanier Stefaan (39) komt om het leven tijdens oefenrit met motor: “Zijn zoontje beseft dat hij zijn beste vriend niet meer zal zien”

“Waar we allemaal voor vreesden, gebeurde dan toch.” De familie van Stefaan Lycke (39) is kapot van verdriet nadat de douanier uit De Haan tijdens een oefenrit met zijn motor om het leven kwam op de E40 richting Luik. “Zijn zoontje Gabriel (10) was zijn wereld”, klinkt het. De familie lanceert nu een oproep om zo veel mogelijk motorrijders samen te krijgen op zijn begrafenis.

“Stefaan was een harde werker en graag gezien door zijn vrienden en familieleden, maar het meest nog door zijn zoontje Gabriel.” Aan het woord is Nathalie, de zus van Stefaan. Sinds 2014 was Stefaan bij de Douane. Eerst in de luchthaven van Zaventem om de bagage te controleren van reizigers, daarna in de luchthaven van Oostende, dichter bij huis.

“Hij was op weg naar de luchthaven van Zaventem om aan zijn shift te beginnen toen de aanslagen plaatsvonden in Zaventem”, vertelt zijn zus in tranen. “Na de aanslagen ging hij tijdelijk in Oostende aan de slag. Daar waren ze zo tevreden van zijn werk, dat ze hem vroegen om er te blijven. Dat deed hij dan ook.”

Van verkeersdienst naar motorbrigade

Later ging hij aan de slag bij de verkeersdienst van de Douane, waar hij boetes en accijnzen ging innen. Maar hij wou, ambitieus als hij was, heel graag bij de motorbrigade van de Douane. “Hij was geslaagd voor zijn testen om een opleiding te kunnen volgen als motorrijder bij de Douane. Zijn rijbewijs had hij eerder al op zak”, vervolgt Nathalie. “Zo is hij uiteindelijk eind juli gestart in de kazerne van Elsenborn, vlak bij de Duitse grens.”

Donderdag vertrok Stefaan samen met een rijinstructeur en nog een tweede leerling voor een oefenrit. Op de autosnelweg E40 in Battice in de richting van Duitsland liep het mis. Op een of andere manier mistte Stefaan een bocht en kwam hij op het vak voor tegenliggers terecht. Op dat moment kwam een vrachtwagen aangereden waardoor Stefaan met een smak tegen de vrachtwagen terecht kwam. Hij had geen schijn van kans.

Beste vrienden

“Verschrikkelijk”, zegt zijn zus. “Hij was de goedheid zelve. Hij stond voor iedereen – zijn vrienden en familie – klaar, maar het meest nog voor zijn zoontje. Stefaan was een harde werker. Hij werkte halftijds bij de Douane, maar was nog zelfstandige in bijberoep. Hij legde zonnepanelen, en installeerde laadpalen voor elektrische wagens. Daarnaast had hij ook nog een flexijob in het Oud Gemeentehuis in Varsenare, bij Jabbeke.”

“Vrije tijd had hij niet veel, maar alle vrije tijd spendeerde hij aan zijn zoontje. Gabriel was zijn god en omgekeerd. Gabriel is er het hart van in. Hij beseft maar al te goed dat hij zijn beste vriend niet meer zal zien. Stefaan leefde gescheiden van de mama van Gabriel, maar er was nog steeds een goede verstandhouding tussen hen. Gabriel werd dan ook opgevoed in co-ouderschap.”

Die motor, dat zag de familie van Stefaan nooit echt zitten. “We waren bang, ja. Je hoort zo veel ongelukken met motorrijders. Je bent nu eenmaal minder beschermd dan wanneer je in een auto zit. Maar het was zijn passie en dan steun je hem daarin. We zullen de aanwezigheid van Stefaan hard missen”, aldus Nathalie.

Begrafenis

Stefaan wordt begraven op zaterdag 16 september om 10.30 uur in de aula van crematorium Blauwe Toren in de Zeelaan 2 in Dudzele. De familie roept motorrijders op om zo veel als mogelijk aanwezig te zijn tijdens de uitvaart van Stefaan. “Want motoren waren zijn passie”, klinkt het tot slot.