Doorgang in Eernegem zondagochtend tijdlang versperd door gekantelde aanhangwagen tractor

De Stationsstraat in het centrum van Eernegem was zondagochtend vroeg een tijdlang versperd door een ongeval met een tractor. Diens aanhangwagen kantelde waardoor de weg volledig versperd was.

Het ongeval gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag naar de vroege ochtend van zondag toe. Een tractor met aanhangwagen kwam uit de richting van de Markt in Eernegem toen het in de bocht van het voormalige Belfiuskantoor verkeerd ging. Om een onduidelijke reden kantelde de aanhangwagen en kwam op het fietspad en deels op het voetpad terecht.

Gelukkig was de aanhangwagen op dat moment leeg. Wellicht reed de tractorchauffeur iets te snel waardoor het gevaarte kantelde in de bocht. Door het ongeval was de rijweg er op die plaats een tijdlang volledig versperd tot de aanhangwagen getakeld werd. De verkeershinder viel op dat uur mee. Er vielen geen gewonden.

(JH)