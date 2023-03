Doodrijder van Marthe (23) voor rechter: “Ik wou dat ik die nacht het slachtoffer was”

De nacht van vrijdag op zaterdag 25 juni 2022 overleed Marthe Hanssens (23) na een aanrijding in Roeselare. De bestuurder, toen 24, was onder invloed van alcohol en cannabis. Dinsdagmorgen sprak hij zijn schaamte uit in de politierechtbank. Arthur, de broer van Marthe, nam ook het woord. “Er is geen hebzucht of wraak. We vragen enkel een maximaal rijverbod.”

De feiten zijn wat ze zijn. Thomas Gillis, de raadsman van J.D. (24), benadrukte het meermaals. Dramatisch, verpletterend, onomkeerbaar. “Ik ben dronken. Haha”, had D. zijn vriendin nog gestuurd. Het waren die vrijdag 24 juni Batjes in Roeselare en hij was er al stevig ingevlogen. “Ga niet met de auto”, antwoordde zijn vriendin.

Gierende banden

Iets na middernacht zou hij het rondpunt met de Meensesteenweg oprijden. Veel te snel. Al driftend. Daarna rijdt hij die Meensesteenweg in, duwend op het gaspedaal. Een getuige spreekt van gierende banden. Diezelfde getuige ziet hoe het voertuig de betonnen middenberm raakt om daarna frontaal Marthe Hanssens die net komt aangefietst omver te rijden.

“Als Marthe ergens binnenkwam, ging het licht aan”

23 jaar oud. “Een meisje dat haar plaats zocht in de maatschappij, maar een meisje met een groot hart waar iedereen bij terechtkon. Een probleemoplosser, die altijd open stond voor andere. Als zij binnenkwam, ging het licht aan”, omschreef Jan Leysen, de advocaat van de familie van Marthe de jonge vrouw.

2,41 promille

Dinsdagmorgen 14 maart waren aanrijder D. en de papa en twee broers van Marthe aanwezig in de rechtbank. Die laatsten geruggesteund door tientallen vrienden en familieleden. Het Openbaar Ministerie was hard. “Dit ongeval was vermijdbaar”, sprak ze. “2,41 promille, dat is onverantwoord hoog en uit de speekseltest bleek dat er cannabis gerookt werd.”

Ze wees verwijtend op zijn rijgedrag. “Je had amper 2,5 jaar je rijbewijs en verzamelde al negen overtredingen voor snelheid. Dat toont je morele ingesteldheid en dan gaan op 25 juni alle remmen los. Je bent een gevaar op de weg en dat kunnen we niet toelaten. Dit was geen onoplettendheid of verstrooidheid. Dit was niet iets dat iedereen kan overkomen. Je hebt beslist over het leven van iemand anders.”

Rijongeschiktheid

De procureur vroeg naast een streng signaal en een strenge toepassing van de strafwet ook de rijongeschiktheid. Ook Arthur, de broer van Marthe, nam het woord. “Door een roekeloze actie zijn wij onze zus verloren. Toch is er geen hebzucht of wraak. We vragen geen geldsom of gevangenisstraf, wel een maximaal rijverbod. Iemand die onder invloed tijdens het drukste weekend van het jaar gaat driften, toont zijn onvermogen om om te gaan met de verantwoordelijkheden die komen kijken bij het besturen van een wagen.”

“Je hebt onmetelijk leed toegebracht door een makkelijk te vermijden stommiteit”

Met gebogen hoofd aanhoorde J.D. het pleidooi. Zelf nam hij met stokkende stem het woord. “Ik schaam me kapot”, verklaarde hij tot viermaal toe. “Er zijn geen woorden genoeg om sorry te zeggen. Ik wou dat ik de tijd kon terugdraaien. Ik wou dat ik het slachtoffer was die nacht.”

Zijn advocaat pleitte dat elke straf zou aanvaard worden en vroeg sowieso vijf jaar probatie-voorwaarden met focus op alcohol en drugs. De rechter spreekt een straf uit op 18 april, maar gaf de jongeman wel al een veeg uit de pan. “Onaangepast rijgedrag, een abnormaal hoge snelheid, alcohol en drugs. Erger kan niet. Je hebt onmetelijk leed toegebracht door een makkelijk te vermijden stommiteit.” (JD)