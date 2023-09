Doodrijder van Jessy en Wibe riskeert 18 jaar cel

In Rome is woensdag het proces van start gegaan tegen de 53-jarige Italiaan die vorig jaar twee vriendinnen doodreed net buiten de hoofdstad. De man, die in afwachting van zijn proces de gevangenis mocht verlaten, kwam niet opdagen. De rechter verwierp de vraag van de verdediging om alles in een soort kortgedingprocedure af te handelen en prikte 26 september als startdatum van het echte proces. Dat meldt het Italiaanse persagentschap Ansa.

Francesco M. was onder invloed van drank en verschillende soorten drugs toen hij op 8 oktober 2022 Wibe (25) en Jessy (24) doodreed op een invalsweg naar de hoofdstad. De vrouwen waren gestopt en uitgestapt om een andere bestuurder met pech te helpen. De vrouwen waren op slag dood. Wibe was vier maanden zwanger. Francesco M. reed te snel en deed dat ook nog eens zonder rijbewijs – dat was hem afgepakt voor andere feiten.

De beklaagde – die na enkele maanden cel thuis zijn proces mocht afwachten – stuurde woensdag zijn kat naar de zitting. Zijn advocaat vroeg om een soort kortgedingprocedure, die ook strafvermindering zou kunnen opleveren, maar daar ging de rechter niet op in. Francesco M. riskeert nu 18 jaar cel in een publiek proces.

De familieleden van de twee slachtoffers, vertegenwoordigd door advocaat Domenico Musicco, hebben zich woensdag ook formeel burgerlijke partij gesteld. Ze waren naar Rome afgereisd om de beklaagde in de ogen te kunnen kijken, zo lieten ze aan Het Laatste Nieuws weten, maar hij kwam dus niet opdagen.

