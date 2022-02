Doodrijder F.D. opnieuw betrokken bij verkeersongeval

Donderdag omstreeks 15 uur deed zich een verkeersongeval voor in de Buyckstraat in Anzegem. Het kwam tot een aanrijding tussen een bestelwagen van PostNL en een Range Rover, bestuurd door F.D., die op enkele seconden verwijderd was van zijn ouderlijke huis in de straat van het ongeval.

“Op vraag van de verzekeringsmakelaar van een van beide partijen werd de politie opgeroepen”, zegt commissaris Michaël Vanden Heede van Politiezone Mira.

Stoffelijke schade

“De nodige vaststellingen werden gedaan waaronder de standaard ademtest voor beide bestuurders. De tussenkomst van de politie was niet nodig. Er bleek enkel stoffelijke schade te zijn en de verzekeringsmakelaar assisteerde bij het invullen van het Europees aanrijdingsformulier.”

Het is nu aan de verzekeringsmaatschappijen van beide betrokkenen om de precieze omstandigheden juist te beoordelen en dit dossier verder af te handelen.

Dodelijk ongeval 2010

Op 20 november 2010 was de bestuurder van de Range Rover betrokken bij het tragische ongeval waarbij de twintigjarige Ramses Van Hulle op zijn fiets aangereden werd in de Statiestraat tijdens een inhaalmanoever.

Volgens de verkeersdeskundige van het parket reed F.D. op die fatale dag te snel en had hij een te hoog alcoholpercentage in zijn bloed. Anzegem verkeerde toen lange tijd in shock. Tot op heden zijn heel wat dorpelingen deze gitzwarte dag nog niet vergeten.