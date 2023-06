In Maldegem heeft zaterdagochtend een dodelijk verkeersongeval plaatsgevonden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.

Het ongeval gebeurde rond 9.50 uur in de Aardenburgkalseide. Een 21-jarige man kwam daarbij om het leven. Een motorfiets zou ingereden zijn op een tankwagen. Wat de exacte oorzaak is, is nog niet duidelijk. Een wetsgeneesheer en een verkeersdeskundige zijn ter plaatse gegaan.