Dodelijk verkeersongeval in Damme: Bestuurder (36) belandt in gracht, wagen vat meteen vuur

Vrijdagavond omstreeks 18.30 uur gebeurde in de Hoekestraat in Hoeke bij Damme een dodelijk verkeersongeval. Een 36-jarige man uit het Oost-Vlaamse Beveren kwam daarbij om het leven.

De bestuurder van een personenauto die in de richting van Maldegem reed, kwam er in nog onduidelijke omstandigheden op het einde van de Hoekestraat in de gracht terecht. Door de klap vatte de wagen onmiddellijk vuur. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de wagen reeds in lichterlaaie. Voor de bestuurder, een 40-jarige man uit Beveren, kwam alle hulp te laat. Hij liet ter plaatse het leven.

De brandweer had de brand snel onder controle. Omdat het onduidelijk was of er naast de bestuurder nog personen in de wagen zaten, werd de omgeving uitgekamd, dat leverde echter niks op. Er werd door het parket een verkeersdeskundige aangesteld om de juiste omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Uit zijn vaststellingen blijkt dat de man mogelijk een bocht van 90 graden verkeerd ingeschat heeft, waardoor de wagen in de gracht is beland. Door het ongeval was de Hoekestraat en één rijstrook van de Natiënlaan richting Knokke-Heist afgesloten voor het verkeer.

© JVMA

© JVMA

© JVMA

© JVMA