Dodelijk ongeval op overweg in Varsenare, treinverkeer tussen Oostende en Brugge onderbroken

Aan de Westernieuwweg in Varsenare, deelgemeente van Jabbeke is zondagavond rond 18 uur een ongeval gebeurd. Een trein kwam er in aanrijding met een personenwagen. Een persoon kwam daarbij om het leven. De wagen is volledig verhakkeld. Politie en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse.

Er kunnen sinds iets na 18 uur geen treinen meer rijden tussen Oostende en Brugge. In Varsenare is een trein tegen een auto gereden, zo meldt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel.

De auto werd op de overweg gegrepen door de trein die richting Oostende reed. Op de trein zaten een 200-tal passagiers. Volgens de eerste meldingen zou de autobestuurder tussen de slagbomen geslalomd zijn. De bestuurder was op slag dood.



Alle 200 reizigers die op de trein zaten, werden geëvacueerd en met bussen naar het station van Oostende gebracht. De bussen dienden wel op en af te rijden want er waren er onvoldoende beschikbaar.

De NMBS zal ook vervangbussen inzetten op het traject.

