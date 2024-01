Dodelijk ongeval op E17 in Waregem: man (24) aangereden op de pechstrook

Donderdagochtend omstreeks 6 uur vond er een ongeval plaats op de E17 richting Gent, ter hoogte van de afrit Waregem. Een 24-jarige chauffeur uit Frankrijk was in panne gevallen en begaf zich naar de pechstrook. Hij werd daar echter aangereden door een vrachtwagen en overleed ter plaatse.

“De jonge man was zonder benzine gevallen belde vanop de pechstrook naar een vriend om hem te komen depanneren. Die kwam even later met een bidon benzine zodat de man zijn eigen tank weer kon vullen. Op het moment dat hij dat aan het doen was, werd hij gegrepen door een vrachtwagen en weggekatapulteerd”, bevestigt het parket van West-Vlaanderen.

De Fransman overleed ter plaatse. De vriend is ongedeerd en ook de 40-jarige chauffeur die in België woont, raakte niet gewond. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om het tragische ongeval te onderzoeken. De rechterrijstrook is nog steeds versperd, met filevorming vanaf Deerlijk als gevolg.