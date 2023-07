Dodelijk ongeval met motorrijder in Oostende rijt wonden open bij familie van Kevin (34) die er 8 jaar geleden om het leven kwam: “Ik was compleet van de kaart”

Het ongeval waarbij een 37-jarige motorrijder woensdagavond om het leven kwam op de R31 in Oostende rijt oude wonden open bij de familie van de 34-jarige Kevin Aerts. De Bredenaar kwam acht jaar geleden op dezelfde manier en op dezelfde locatie om het leven toen hij op een wagen knalde met zijn motor. “Hoeveel onschuldige slachtoffers moeten er daar nog vallen?”, vraagt Tracy, de zus van Kevin, zich af.

Woensdagavond 22 juli 2015: Kevin Aerts was op weg naar huis in Bredene nadat hij van de fitness kwam na zijn werkdag. Ter hoogte van de zogenaamde Blauwe Bruggen liep het echter mis. Een bestelwagen die ter hoogte van de bruggen de middenberm kruiste om te keren, werd door Kevin niet opgemerkt. Een aanrijding was onvermijdelijk en Kevin overleed ter plaatse.

Woensdagavond 26 juli 2023: Een 37-jarige man knalt op exact dezelfde locatie op een Range Rover die op dat moment de middenberm wil kruisen. Op die locatie is het echter verboden om de middenberm te kruisen. Alleen als de bruggen open zijn, en er een omleiding gevolgd moet worden, is kruisen er toegelaten. De 23-jarige bestuurder van de wagen had tussen de 0,5 en 0,8 promille alcohol in het bloed. De 37-jarige Oostendenaar had geen schijn van kans en overleed ter plaatse.

Flashback

Het nieuwe ongeval met dodelijke afloop rijt oude wonden open bij de familie van Kevin. “Ik ben er woensdagavond na mijn werk langsgereden”, vertelt Zus Tracy Aerts. “Ik zag die motor liggen en het eerste waar ik aan dacht was Kevin. Toen ik zag dat ze een tent uithaalden, was het duidelijk. Opnieuw was hier een dodelijk slachtoffer gevallen. Ik was compleet van de kaart.”

Tracy beleefde alles terug zoals ze dat acht jaar geleden ook al beleefde. “Ik ben toen niet bij het ongeval van mijn broer geweest, omdat ik nog aan het werk was. Het gebeurde ook op een woensdagavond en eigenlijk maar vier dagen voor dat van die man nu en ook nog bijna op hetzelfde uur. Verschrikkelijk is dat. Opnieuw verliest iemand een man, broer, papa, zoon… Op zo’n moment komt alles terug boven.”

Er moet daar iets gebeuren, want anders zijn Kevin en die man niet de laatste slachtoffers. Tijd om in te grijpen

Het gezin telde met Kevin vier kinderen. “Ondertussen hebben we allemaal kinderen en die zullen hun nonkel Kevin nooit kennen. Ons leven is na het ongeval nooit meer hetzelfde geweest. Kevin blijft echter verder leven in ons hart. Ik herinner me nog dat hij de dag voor het ongeval zijn motor had opgeblonken, want hij zou die vrijdag vertrekken naar Duitsland met vrienden. Die motor was zijn leven, maar hij was altijd op zijn hoede. Tot iemand besloot om te doen wat eigenlijk niet mag.”

De familie van Kevin vraagt zich na het nieuwe ongeval af waarom er op die locatie nog niets is gebeurd die dergelijke ongevallen kunnen vermijden. “Iets verderop hebben ze in de middenberm een slagboom geplaatst, waarom daar dan niet”, vraagt Tracy zich af. “Er moet daar iets gebeuren, want anders zijn Kevin en die man niet de laatste slachtoffers. Tijd om in te grijpen.”

Plan op tafel

Bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zijn ze zich bewust van de situatie. “Het gaat hier echter bij beide ongevallen om een automobilist die de regels aan zijn laars gelapt heeft”, zegt woordvoerder Dirk Vanhuysse. “Dat er op die plaats een slagboom zal komen, is echter onwaarschijnlijk. Maar ik kan wel meegeven dat er momenteel een plan uitgewerkt wordt om de verkeersafwisseling in de ruimere omgeving waar beide ongevallen hebben plaatsgevonden, veiliger te maken. Dat plan zal in principe in 2024 uitgevoerd worden. Als wegbeheerder zijn we echter maar partner in dit verhaal. Het gaat om een samenwerking tussen verschillende partners.”