Dode en zwaargewonde bij ongeval op E403 net na Aalbeke

Bij een ongeval op de E403 ter hoogte van Dottenijs, net na Aalbeke, in de richting van Doornik, is zaterdag rond 8.30 uur een dode gevallen. Dat meldt de politie. De bestuurder van de auto raakte zwaargewond en werd overgebracht naar een ziekenhuis in Kortrijk.

Slechts één voertuig was bij het ongeval betrokken. Dat deed zich voor toen de bestuurder de snelweg verliet aan de afrit Moeskroen. De passagier werd uit het voertuig geslingerd en was op slag dood.

De E403 werd er enkele uren afgesloten, maar is zaterdagvoormiddag heropend.

#E403 Over de taalgrens net na Aalbeke, richting Frankrijk. De baan is weer vrij. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) March 15, 2025