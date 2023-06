Dode en drie zwaargewonden bij zwaar verkeersongeval in Lapscheure

Zondagmorgen even voor 6 uur gebeurde op de Natiënlaan in Lapscheure bij Damme een bijzonder zwaar verkeersongeval. Een kleine personenwagen met Oekraïense nummerplaat en vier inzittenden aan boord die in de richting van Knokke reed, ging door een nog onduidelijk reden van de baan af, tolde en kwam in de middenberm tegen een verlichtingspaal terecht.

De klap was verschrikkelijk. Door de impact brak de Volkswagen Polo in twee stukken. Het achterste deel bleef aan de verlichtingspaal hangen, het voorste gedeelte kwam 50 meter verder in de middenberm terecht. Eén inzittende overleefde de crash niet, een tweede die 50 meter verder aangetroffen werd moest ter plaatse gereanimeerd worden en werd in kritieke toestand afgevoerd.

De twee anderen raakten eveneens zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. De politie van Damme/Knokke-Heist liet een verkeersdeskundige ter plaatse komen om de nodige vaststellingen te doen. Door de zware crash lag de weg bezaaid met brokstukken en werd deze in de richting van Maldegem afgesloten voor alle verkeer.

Het parket is voorlopig karig met informatie. “Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld. Die heeft vastgesteld dat het voertuig plots sterk is uitgeweken, om een nog onduidelijke reden. Later volgt meer informatie.”