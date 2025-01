“Dit kon veel erger afgelopen zijn”: trucker Freddy (58) crasht in huis van bejaard echtpaar

Trucker Freddy Boret (58) crashte donderdagavond in de woonkamer van een bejaard echtpaar na een aanrijding in de dorpskern van Woumen. De ravage was enorm, maar het menselijk leed leek mee te vallen. “We hebben allemaal veel geluk gehad.”

In het centrum van het Diksmuidse dorp Woumen gebeurde donderdag even voor 18 uur een zwaar ongeval op de Woumenweg, de hoofdweg door het dorp. Freddy Boret (58) uit Westkerke, een deelgemeente van Oudenburg, was er met zijn vrachtwagen aan het rijden en kwam uit de richting van Ieper. “Plots kwam een auto van zijn rijvak naar mij toe gereden”, zegt hij. “Zo zijn we tegen elkaar gereden. Door de slag verloor ik de controle over mijn vrachtwagen.”

Onder de brokstukken

De vrachtwagen dwarste het andere rijvak en het fietspad en knalde tegen een geparkeerde wagen op een oprit van een huis, waarna het gevaarte door de afsluiting van de buren reed en daar in de zijgevel van het huis terechtkwam. “In dat huis zat een man in de zetel van de woonkamer”, zei Kristof Louagie, woordvoerder van Brandweer Westhoek, die ter plaatse kwam. “Deze man kwam onder de brokstukken terecht, maar kon vrij snel uit zijn benarde positie bevrijd worden. Hij werd gewond afgevoerd naar het Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis.”

In shock

Volgens de vaststellingen van politiezone Polder gaat het om een man van 79 jaar. Hij zou onder meer een baksteen op z’n hoofd gekregen hebben, maar was niet zwaargewond. Ook zijn 78-jarige vrouw bevond zich in het huis op het moment van het ongeval. Zij werd ook overgebracht naar het ziekenhuis, maar was niet zwaargewond. De bestuurder van de auto, een Opel Astra, is een 20-jarige man uit Ieper. Ook zijn vader zat in de auto. Beiden bleven ongedeerd, maar de bestuurder verkeerde in shock en werd overgebracht naar het ziekenhuis voor een controle.

Stijf door de slag

“Met mij gaat het redelijk”, reageerde trucker Freddy. “Ik voel me wat stijf door de slag. Ik heb mijn stuur moeten loslaten, anders was ik nu gekraakt. Ik zat niet gekneld en kon na enkele seconden zelf de deur van mijn cabine openkrijgen en eruit kruipen. Ja, ik was geschrokken, dat is normaal, hé. Het is de eerste keer in heel mijn leven dat ik een ongeval meemaak. De materiële schade is enorm.”

Groot gat

Pas na de takelwerken werd de ravage helemaal zichtbaar. De voorruit van de vrachtwagen was volledig verbrijzeld en de impact leek zich vooral te situeren aan de passagierskant. “Als daar een passagier bij mij zat, dan was die persoon zeker morsdood. Het kon veel erger afgelopen zijn”, beseft Freddy, duidelijk onder de indruk.

Nadat zijn vrachtwagen uit het huis getakeld was, gaapte een groot gat in de zijgevel. “De ploeg van brandweerpost Diksmuide kreeg versterking van de collega’s van de brandweerpost uit Veurne. Zij voerden gespecialiseerd stut- en schoormateriaal aan”, aldus Louagie.

De Woumenweg was tijdens de interventie van de hulpdiensten en de takel- en opruimwerken urenlang volledig afgesloten voor alle verkeer. “We hebben allemaal veel geluk gehad”, beseft de buurman van het bejaard koppel. “De kinderen zouden normaal kort na het ongeval in onze aangereden geparkeerde auto gekropen zijn om met mijn vrouw te vertrekken. Gelukkig bleef het bij enkel bij materiële schade.” (TP)