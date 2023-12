“Dit kon een echte ramp zijn”: dronken man richt ravage aan in Kortemark

Een 27-jarige man richtte woensdagnacht een ravage aan bij een hallucinant verkeersongeval in de Torhoutstraat in Kortemark. Met liefst 140 kilometer per uur ging de man in zijn Opel van de weg af, reed meerdere palen omver en knalde vervolgens tegen een elektriciteitscabine. Door rondvliegende brokstukken raakten twee huizen beschadigd. Splinters hout bleven in de voordeur van bewoner Jan Vermeulen (52) steken. “Voor zo iemand heb ik nul respect”, zegt hij kwaad.

Het hallucinante verkeersongeval gebeurde woensdagnacht om 3.15 uur op de pas vernieuwde Torhoutstraat in Kortemark. Aan heel hoge snelheid ging de man in zijn Opel Astra een vijftigtal meter voor de bocht met de Koutermolenstraat van de weg af.

140 kilometer per uur

Hij raakte in de graskant, reed daar een verkeersbord af, vernielde drie houten palen, ging aan een rotvaart over het fietspad naast de huizen en boorde zich tot slot tegen een betonnen verlichtingspaal, nog een verkeersbord en daarna tegen de elektriciteitscabine.

Dat de man véél te snel reed blijkt niet enkel uit het parcours die hij aflegde. De kilometerteller van zijn Opel bleef ook stilstaan op liefst 140 kilometer per uur. Op die weg is 70 toegelaten.

Buurtbewoners bieden hulp

Door de enorme klap werden verschillende buurtbewoners wakker. Jan Vermeulen (52), zijn vrouw en dochter Fran gingen meteen kijken waarna Fran samen met buurman Nick hulp ging bieden.

“Die man bleef in zijn wagen zitten en was verward”, zegt Nick. “Hij zweette ook enorm. We hebben hem gezegd dat hij moest blijven zitten tot de komst van de hulpdiensten.”

Ook Jans dochter Fran ging kijken. “Ze is kinesiste en wou kijken of ze kon helpen”, zegt Jan. “Maar veel leek hij niet te hebben. Toen de ambulanciers aankwamen, kroop hij uit de auto en werd hij weggebracht.”

Gebroken neus

De man liep uiteindelijk slechts een gebroken neus en hersenschudding op bij het ongeval. Hij mag van geluk spreken dat hij bij de crash niet in een huis terecht kwam of het binnenwerk van de elektriciteitscabine beschadigde.

De politie Polder deed ter plaatse de nodige vaststellingen. Daaruit bleek dat de 27-jarige man te veel gedronken had. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. De brandweer was nog lange tijd bezig met het opruimen van vele brokstukken en Fluvius was uren in de weer om de verlichtingspaal en cabine te herstellen. Verschillende bewoners zaten daardoor zonder stroom.

Nul respect

Door rondvliegende brokstukken raakten twee huizen beschadigd. Bij Nick werd een regenpijp afgereden maar de schade aan het huis van Jan Vermeulen is het grootst. “Kijk, stukken hout van die palen vernielden de voordeur, de omlijsting en het raam”, zegt Jan.

“Een splinter bleef zelfs gewoon in de gevel steken. Je moet niet vragen met welke kracht die stukken zijn weggevlogen. Een brokstuk kwam ook tegen onze dubbelwandige inoxbuis buiten terecht, op drie meter hoogte. Al een geluk dat hij aan die snelheid niet in ons huis zat, dit kon een echte ramp zijn. Ik hoorde dat die man hier vlakbij woont, en de straat dus kent. En dan toch zo hallucinant snel rijden. Voor zo iemand heb ik nul respect”, klinkt het boos. (JH)