Dieter (45) verloor dochter Amélie (8) op “beruchte overweg” waar Anny (81) is aangereden: “Ik moest slikken toen ik las over dit ongeval”

Anny (81) kwam zaterdag met de schrik vrij na een zoveelste aanrijding op een overweg in Zillebeke. Aan het wrak lagen popjes, knuffels en bloemen voor Amélie (8) en haar oma Madeleine (63) die er in 2017 het leven lieten. “Bij elke crash beleef ik alles opnieuw”, zegt Dieter Claus (45), de papa van Amélie.

Anny (81), een vrouw uit het Ieperse Zillebeke, had zaterdagvoormiddag ‘geluk’ op de overweg van de Komenseweg in haar dorp, waar de voorbije jaren verschillende wagens gegrepen werden door een trein. Ook haar auto was aangereden, maar de vrouw kwam met de schrik vrij.

SAVE-bord

Een ander lot was weggelegd voor Madeleine Hessel (63). Zij woonde vlakbij de overweg, passeerde er talloze keren, maar was op 19 november 2017 ook verrast. Door de laagstaande zon had ze de gesloten slagboom niet gezien. In haar wagen zat kleindochter Amélie (8). Beide stierven ter plaatse. Enkele maanden geleden werd een SAVE-bord geplaatst door de organisatie Ouders van Verongelukte Kinderen, uit solidariteit voor nabestaanden en om te sensibiliseren voor meer verkeersveiligheid.

“Het bord is een initiatief van haar moeder”, vertelt Dieter Claus (45), vader van Amélie. De man woont weer in de Westhoek die hij een tijdlang verliet na het verlies van z’n dochter. “Toen ik las over het ongeval, moest ik slikken. Bij elke crash beleef ik alles opnieuw. Er is een tijd voor en een tijd na het ongeval van Amélie. Ik was er niet goed van en het bleef duren. Ik ben gestopt als zelfstandig loodgieter in Langemark en vertrok. Na maanden van zoeken en huilen kwam ik terecht op een goede plek in de streek van Saint-Tropez. Daar heb ik een poos boten verhuurd en ik heb er mezelf teruggevonden. Intussen ben ik weer in de Westhoek en ga ik er een huis verbouwen in Langemark.”

Amélie-boom

Ook daar wordt Amélie niet vergeten: in de Vrije Basisschool van Langemark groeit een boom in het midden van de speelplaats. ‘Amélie voor altijd bij ons’, prijkt op de zitbanken rond de boom. “De directeur die de Amélie-boom plantte, gaf ooit les aan mij”, aldus Dieter. “Elk jaar houden ze een herdenking op de dag van het ongeval. De huidige directeur blijft dit doen. Het is ook mooi dat haar bankje elk jaar meeging met haar klas tot in het zesde leerjaar. Er zijn schoolvriendinnetjes van toen die berichtjes blijven sturen. Zij zijn nu 16 jaar.”

Over de spoorovergang durft Dieter zich niet uitspreken. “Het zou makkelijk zijn om te zeggen dat ze het maar veiliger moeten maken, maar wat kunnen ze daar veranderen? Misschien wat verderop op de weg al signalisatie zetten? Ik weet het niet.”

Bewoonster waarschuwde

Verblinding door zon blijkt een terugkerende factor bij ongevallen, net als de oudere leeftijd van de bestuurders. Op 5 augustus 2015 werd een Frans echtpaar er enkele meters meegesleurd, de bestuurder was toen 81. Net als Anny (81) waren ook zij slechts lichtgewond. Maria Vandamme (81), die in het enige huis woont aan de overweg, kaartte 10 jaar terug de veiligheid aan de aanrijding van het Frans echtpaar. “Ik heb hier verschillende mensen zien sterven na een gelijkaardig ongeval”, aldus de vrouw die er toen bijna een halve eeuw woonde.

“De trein passeerde, ik hoorde die bong en ik wist: er is weer iets gebeurd”, zei Maria na het ongeval van afgelopen zaterdag. Ze nam foto’s van de schade. “Dit keer belandde de weggeslingerde auto tegen mijn gevel. Anny had meer geluk dan Madeleine en haar kleinkind.”

Getuige

Motard Patrick Cannie (70) uit Zillebeke zag het ongeval van Anny gebeuren. “De slagbomen waren dicht en de bel rinkelde, maar haar auto reed door en werd gegrepen”, vertelde hij. “Het laatste moment moet Anny nog gedraaid hebben op de sporen en dat is misschien haar geluk geweest, anders zat ze mogelijk onder de trein. Terwijl iemand haar uit het wrak haalde, hield ik het verkeer tegen. Dit is een beruchte overweg. Er staan nochtans knipperlichten om ’s avonds meer duidelijkheid te geven. Wellicht is Anny door de laagstaande zon verblind, dat mensje reed nooit te rap.”

“Probleemoverweg”

“Het is een probleemoverweg van jaren ver”, weet Ives Goudeseune, gemeenteraadslid (Vooruit) uit Zillebeke en conducteur op rust. “Op mijn vraag werden in 2010 ingrijpende werken uitgevoerd aan de overweg: de slagbomen werden over de gehele breedte van de overweg geïnstalleerd om ook fietsers te beletten zomaar op de sporen te belanden. Ondanks alle inspanningen blijven ongevallen gebeuren en verwijst iedereen naar de laaghangende zon als boosdoener.”

Extra maatregelen?

“Omdat de betrokken ploegen dit weekend niet aan het werk zijn, kunnen we momenteel niet zeggen of er nog maatregelen gepland zijn voor deze overweg”, aldus Arno Falque, woordvoerder bij spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. (TP)