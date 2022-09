Dertienjarige schooljongen gewond na aanrijding door auto bij inhalen bus in Koksijde

Een 13-jarige jongen uit De Panne raakte woensdagmiddag gewond nadat hij door een auto aangereden werd op het zebrapad in Koksijde. De jongen werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Het verkeersongeval gebeurde woensdagmiddag even na 13 uur op de Koninklijke Baan in Koksijde. Een vrouw uit Nieuwpoort moest ter hoogte van de tramhalte stoppen voor een geparkeerde schoolbus waarvan de vier knipperlichten in werking waren. De bestuurster zag geen tegemoetkomend verkeer en reed de schoolbus links voorbij. Op dat ogenblik stak, net voorbij de schoolbus, een jongen van 13 jaar uit De Panne het zebrapad over. Ondanks een noodrem kon een aanrijding niet meer vermeden worden.

De jongen werd geraakt door de voorzijde van het voertuig en viel op de grond. Een ziekenwagen kwam ter plaatse en de jongen werd afgevoerd naar het ziekenhuis van Veurne voor een medische controle. Hij raakte lichtgewond. (JH)