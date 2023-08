Derde gelijkaardige ongeval met Britten op E40 in vier dagen tijd

Voor de derde keer in vier dagen tijd gebeurde een gelijkaardig ongeval op de E40 richting Franse grens. Opvallend genoeg waren het telkens Britse bestuurders die het ongeval veroorzaakten. Opnieuw reed een wagen met Britse nummerplaten dinsdagochtend in op een ander voertuig, deze keer in Booitshoeke (Veurne). Dat was ook zaterdag en zondag het geval in Adinkerke.

Het verkeersongeval van dinsdagochtend gebeurde rond 7.10 uur ter hoogte van Booitshoeke, bij Veurne, richting Frankrijk. Een Engelsman die een Renault bestuurde, kwam er in botsing met de aanhangwagen van een bestelwagen. Die bestelwagen reed op de rechterrijstrook, maar bij het inhalen schampte de Engelsman met de zijkant van zijn neus tegen de aanhangwagen.

De Renault werd weggeslingerd en kwam tot stilstand in de middenberm. Een ziekenwagen snelde ter plaatse waarna de ambulanciers de Engelsman verzorgden. De chauffeur van de bestelwagen bleef ongedeerd en kon zijn voertuig tot stilstand brengen op de pechstrook. Zijn aanhangwagen liep schade op en de Renault moest getakeld worden. Door het ongeval was er wat verkeershinder.

Derde keer Brits voertuig

Opvallend is dat het al het derde gelijkaardig ongeval is op de E40 in vier dagen tijd. Telkens waren de veroorzakers Britse bestuurders.

In de nacht van vrijdag op zaterdag knalde een Engelse vrouw in een BMW achteraan in op een aanhangwagen van een Roemeense bestelwagen. De vrouw had het voertuig dat traag op de linkerrijstrook reed niet opgemerkt.

Zondagmiddag rond 14 uur reed een Engelsman dan weer een Nederlandse caravan aan die voortgetrokken werd door een wagen van een gezin. Beide voertuigen tolden in de graskant, maar iedereen bleef zo goed als ongedeerd.

Vermoedelijk ging het telkens om Britten die na een trip op terugweg waren naar huis, vermoeid waren en de verkeerssituatie slecht inschatten. (JH)