Deerlijk gaat in overleg met bedrijven en Infrabel na zesde treinongeval in Pladijsstraat: “Maar overweg zelf is volledig in orde”

Vrijdagmorgen 27 januari gebeurde werd aan de overweg aan de Pladijsstraat in Deerlijk een vrachtwagen aangereden door een trein. Dat is een heikel punt in het verkeer in Deerlijk, want het is al het zesde ongeval aan die overweg. “Vlak naast de spoorweg bevinden zich twee bedrijven, waardoor er daar regelmatig vrachtverkeer passeert. We zullen met de bedrijven in kwestie en Infrabel in overleg gaan om te kijken hoe we zo’n zware ongevallen kunnen vermijden”, zegt schepen van Mobiliteit Regine Rooryck (CD&V).

Aan de overweg aan de Pladijsstraat in Deerlijk liep het al verschillende keren mis. In totaal zijn er sinds 2000 al zes ongevallen gebeurd met een trein. “De helft daarvan waren met auto’s en de andere helft met vrachtwagens. Gelukkig raakte alleen in 2022 en 2023 iemand lichtgewond en bleef het anders zonder letsels”, zegt Frédéric Petit, woordvoerder van spoorwegbeheerder Infrabel. De overweg zelf is volledig in orde en een tijd geleden werd er ook extra signalisatie geplaatst.

De drie aanrijdingen met de vrachtwagens gebeurden telkens op een gelijkaardige manier, zowel in 2014, als in 2019 en 2023. De vrachtwagens maakten telkens een manoeuvre om de straat langs de spoorweg in of uit te rijden. In die straat liggen twee bedrijven, schrootverwerkingsbedrijf Casier en textielbedrijf Bruggeman. Omdat het om een korte bocht gaat moeten de vrachtwagens vaak manoeuvreren of komen ze soms zelfs vast te zitten, zoals op vrijdag 27 januari 2023.

Haakse bocht

Voor de wijkbewoners is zo’n treinongeval al lang geen verrassing meer. Al zien ook zij geen gaten in de signalisatie en veiligheidsmaatregelen aan de overweg zelf. “Het gaat geenszins om een onveilige spoorwegovergang”, zegt Carl De Donder, die op enkele honderden meter van de spoorwegoverweg een druk tankstation en bandencentrale exploiteert in de Stationsstraat. “Als de vrachtwagens via de andere kant het bedrijf oprijden, kunnen ze nooit in de problemen komen.“Een accident is een accident en het is altijd spijtig dat het zich voordoet. Het is nog eens dubbel spijtig dat het daar sinds 2000 voor de zesde keer is misgelopen, want de trucker moest afgelopen vrijdag zelfs niet eens bij het bedrijf Bruvatex zijn. De vrachtwagenchauffeur heeft gewoon zijn gps gevolgd naar het bedrijf dat vlak naast de spoorweg gelegen is, is enkele tientallen meters te vroeg ingeslagen en heeft zich vastgereden. Met een grote ravage tot gevolg.”

Carl De Donder van het nabijgelegen tankstation ondervindt elke keer de gevolgen als er zich een treinongeval voordoet ter hoogte van Deerlijk Statie. © RD

Carl weet dat het bedrijf Bruvatex, dat aan Pladijsstraat 2 gelegen is, heel duidelijke afspraken heeft met de truckers die het bedrijf willen bereiken. “Maar omdat er een heel haakse bocht is, is het voor de vrachtwagens die vanaf de gewestweg N36 vanuit Deerlijk komen, zo goed als onmogelijk om rechts af te slaan naar het bedrijf. Alle truckers die er willen laden en lossen, worden expliciet gevraagd om dat via de andere kant te doen. Vanuit de richting Kleine Brandstraat of Sint-Lodewijk gaat het heel wat gemakkelijker om de oprit te nemen.”

De tankstationuitbater vindt het een positief signaal van de gemeente dat het nieuwe gesprekken wil voeren met Infrabel en Bruvatex. “Ze moeten natuurlijk nagaan of er nog bijkomende zaken in het kader van de veiligheid kunnen gerealiseerd worden. Misschien is er nood aan bijkomende signalisatie, maar dat is werk voor specialisten. De ongevallen aan de spoorwegovergang zorgen voor mijn zaak uiteraard altijd voor de nodige ongemakken. Als de spoorweg afgesloten is, zie je geen kat. Nu viel het nog mee. Het ongeval gebeurde omstreeks kwart voor acht ’s morgens en tegen halfzes ’s avonds was de situatie opnieuw genormaliseerd. Bij eerdere ongevallen ging het om verscheidene dagen en financieel was dat natuurlijk allesbehalve een pretje.”

Geen overlast

Willy Cattebeke, wijkburgemeester van de Statiewijk, woont nog dichter bij de overweg, in de Stationsstraat. Toch heeft hij hij niets gemerkt van de ravage op vrijdag. “Geloof het of niet, ik heb pas daags nadien via de krant geweten dat er weer een ongeval was gebeurd aan de spoorweg. Ik had wel de file opgemerkt en gezien dat er een trein midden de rijweg stond, maar had me verder geen vragen gesteld en ben niet gaan kijken. Ik ondervind geen overlast, maar hoop wel dat er een einde komt aan die accidenten.”

“Normaal is er voor vrachtwagens een andere inrit om die bedrijven te bereiken”, zegt Regine Rooryck, schepen van Mobiliteit (CD&V). “We zullen kijken hoe we kunnen zorgen dat er een beter ontsluiting kan zijn met die bedrijven voor vrachtverkeer. Het is niet evident om zoiets direct op te lossen, want de bedrijven moeten ook voldoende bereikbaar blijven. We moeten zo’n situaties in de toekomst vermijden, want zo’n ongeval heeft een grote impact op het verkeer en de buurt”, besluit Rooryck.

Foto van het treinongeval op 27 januari 2023. © MVD

Ook Infrabel stuurde aan op overleg met Deerlijk en Bruvatex. Deze vond plaats op donderdag 2 februari, na het ter perse gaan van deze krant. “Dat kort afdraaien van vrachtwagens willen we proberen te vermijden”, zegt Fréderic Petit, woordvoerder van Infrabel. “Maar hoe we dat exact gaan aanpakken of sensibiliseren moet nog eens doorgesproken worden. De chauffeur van de vrachtwagen die zich vrijdagochtend in die korte bocht had vastgereden, had het rode licht van de overweg ook genegeerd. Door verschillende ongevallen uit het verleden is er bij die overweg op 20 mei 2017 een extra en aanvullende overwegpaal met lichtsein geïnstalleerd. Zo zou iedere chauffeur het vanuit elke richting goed moeten kunnen zien. Toch heeft dat nu niet geholpen.”

(Rik Devos en Camille Jonckheere)