Daniëls (84) huis en auto lopen zware brandschade op nadat dronken jongeman tegen paal crasht in Houthulst: “Auto was net acht dagen oud”

Een dronken jongeman richtte vrijdagnacht een kleine ravage aan bij een ongeval in de Terreststraat in Houthulst. Hij viel in slaap in zijn auto en crashte tegen een verlichtingspaal aan de woning van Daniël Rambour (84) en zijn vrouw Leana. Er ontstond brand en hun huis en auto raakten zwaar beschadigd. “Ik had die auto net acht dagen. Speciaal gekocht om mijn vrouw naar het ziekenhuis te kunnen brengen”, zucht Daniël.

Het ongeval gebeurde vrijdagnacht rond 3 uur toen een jongeman vanuit Zarren richting Houthulst reed. Nog voor het binnenrijden van het centrum viel hij in slaap achter het stuur. Daardoor verloor hij de controle over het stuur en crashte tegen een verlichtingspaal rechts van de weg. De paal knakte af en zijn wagen vatte daarop vuur. In een mum van tijd stond de auto in lichterlaaie en de metershoge vlammen sloegen over op de auto en het huis waar Daniël Rambour (84) en zijn vrouw Leana wonen.

Raam gebarsten

“We waren aan het slapen en werden wakker van een doffe knal”, vertelt Daniël. “Eigenlijk durfden we eerst niet goed kijken. Maar een tiental minuten later hoorden we tal van sirenes die recht aan ons huis stopten. Toen we toch naar buiten gingen, stond het hier al vol met brandweer, politie en een ambulance. Blijkbaar is die jongeman, die hier in de buurt zou wonen, zo zwaar gebotst op de paal dat er brand ontstond.”

“Het moet hevig geweest zijn, kijk maar. Die auto stond nog op straat en toch hebben de vlammen ervoor gezorgd dat onze rolluiken smolten, het raam gebarsten is en er ook schade is aan onze dakgoot en dakoversteek. Het moet ferm gebrand hebben want zelf onze stoeptegels zijn gebarsten. Maar nog erger is dat de vlammen oversloegen op onze auto, die nochtans ook tien meter verder stond.”

Auto acht dagen

En ook de auto van Daniël raakte zwaar beschadigd door de brand. “Ik had hem net acht dagen”, zucht Daniël. “Een tweedehands Chevroletje, niks bijzonders. Maar speciaal gekocht omdat mijn vrouw wat sukkelt met haar gezondheid en af en toe naar het ziekenhuis in Ieper moet. En omdat ik niet telkens een beroep wil doen op familie of onze lieve buren. En met dat autootje kon ik ook weer zelf boodschappen doen, want Leana rijdt niet meer met de auto. We hopen maar dat brandverzekering nu rap een oplossing vindt. Voor ons huis, maar zeker ook voor een vervangwagen. Die jongeman hebben we nog niet gezien. Excuses kregen we niet, maar daar zitten we eigenlijk ook niet op te wachten. Hij zal de gevolgen wel dragen van zijn daden.”

De politie trok alvast zijn rijbewijs voor vijftien dagen in en er wacht hem nog een staartje in de politierechtbank. (JH)