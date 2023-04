Dams schepen Christoph De Sutter met koersfiets ten val bij aanrijding met motor

Bij het verkeersongeval in Pittem waarbij het zondagvoormiddag tot een aanrijding kwam tussen een motorrijder en een groepje wielertoeristen uit Sijsele, behoort Dams schepen Christoph De Sutter (49) tot de slachtoffers. “Hij heeft nog zelf zijn echtgenote kunnen bellen na de valpartij, dus dat is alvast goed nieuws”, zegt secretaris van wielervereniging WTC Olympia Geert De Lille.

Zondagvoormiddag omstreeks 10.30 uur deed zich in de Vijfstraat in Pittem een verkeersongeluk voor. Een 55-jarige motorrijder die uit de andere richting kwam botste er frontaal met een van de wielertoeristen van WTC Olympia uit Sijsele.

“Daarbij kwamen de motorfietser en twee van onze leden ten val”, vertelt Geert De Lille, secretaris van de betrokken wielervereniging. “De eigenlijke aanrijding deed zich voor tussen de motorrijder en een 55-jarige vrouw uit Beernem die bij ons club fietst. Zij heeft dan op een of andere manier nog een ander lid van ons meegesleurd in haar val.”

Die andere persoon is Dams eerste schepen voor CD&V+ Christoph De Sutter, zo bevestigde ook Dams burgemeester Joachim Coens ons. “Ik werd gecontacteerd door de burgemeester van Pittem, de gemeente waar het ongeval zich voordeed dus. En intussen hoorde ik ook het bestuur van de wielervereniging uit Sijsele, die het relaas van de feiten deed. Zo vernam ik dat het, alle omstandigheden in acht genomen, al bij al nog zou meevallen. De echtgenote van de schepen had intussen al telefonisch contact met hem en zou hem gaan bezoeken in het ziekenhuis, zo vernam ik.”

Dat is ook wat we horen bij secretaris Geert De Lille. “Ik ken geen details, maar de verwondingen zullen na zo’n klap zeker wel ernstig zijn. Maar naar ik verneem is er niemand in levensgevaar geweest. De motorrijder is slechts lichtgewond en beide fietsers hebben na de valpartij nog zelf getelefoneerd naar hun partners, dat is alvast goed nieuws. Over hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, kan ik voorlopig nog niet veel zeggen. Dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen.”

(PDV)