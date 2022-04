Dame zwaargewond bij ongeval op kruispunt Noordlaan en Industrielaan in Kuurne

Maandagmorgen raakte een voertuig betrokken bij een zwaar verkeersongeval, op het kruispunt van de Noordlaan en de Industrielaan in Kuurne. De chauffeur werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

“Een keiharde smak en dan een akelige stilte!” Enkele werknemers van de bedrijven rond het kruispunt bekomen nog van het ongeval, dat een stevige SUV tot schroot wist te herleiden.

Even voor 9 uur reed een dame, aan het stuur van haar Porsche SUV, komende uit de richting van de R8 over de Noordlaan. Ter hoogte van het kruispunt met de Industrielaan liep het echter grondig fout. Om een nog onbekende reden week ze af van haar rijvak, stoof ze over het kruispunt en kwam er ongenadig hard tegen een verlichtingspaal terecht.

Verschillende mensen repten zich naar het beschadigde voertuig en vreesden voor het ergste. De dame, zwaargewond, kon door middel van enkele helpende handen uit het voertuig worden bevrijd. De opgetrommelde hulpdiensten konden zich zo meteen over het slachtoffer ontfermen.

Er bestaan nog geen wat onduidelijkheden over de omstandigheden van het ongeval. Verder onderzoek zal hierin meer klaarheid moeten scheppen.

De Noordlaan werd een tijdlang voor het verkeer afgesloten.