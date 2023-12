“Dacht dat het donderde”: zwangere vrouw (36) naar ziekenhuis na zware klap tegen kapel in Beselare

Bij het Zonnebeekse dorp Beselare gebeurde vrijdagvoormiddag een zware aanrijding tussen twee wagens. In een van de voertuigen zat een zwangere vrouw (36) uit Roeselare. Ze werd met haar partner overgebracht naar het ziekenhuis. De wagens en een kapel liepen grote schade op.

“Kpeisde dat dunderde!”: Sylvia Vandenberghe (42) en Clint Sanders (41) werden vrijdagvoormiddag rond 10 uur opgeschrikt door een ongeval voor hun deur op de hoek van de Potteriestraat en de Geluwestraat op het platteland van de Zonnebeekse deelgemeente Beselare.

Er was een aanrijding gebeurd tussen een Mercedes en een Volvo. Daarbij deelde een oude kapel in de brokken bij het huis van Sylvia en Clint. “Een vrouw die zwanger is van een tweeling, is meegenomen door een ambulance”, getuigt het koppel. “Hopelijk zijn ze niet zwaar gewond.”

Volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper gaat het om een vrouw van 36 jaar uit Roeselare. “Samen met haar partner van 41 jaar moesten ze overgebracht worden naar AZ Delta”, zegt politiewoordvoerder Glenn Verdru. “De vrouw klaagde over pijn in de onderbuik, waardoor ook een MUG-team ter plaatse kwam. Beide zouden lichtgewond zijn.” De andere bestuurder, een man van 24 jaar uit Zonnebeke, werd overgebracht naar het Jan Yperman Ziekenhuis. Beide wagens werden getakeld en Brandweer Westhoek kwam de kapel stutten.

“Wij hebben een beetje schade aan onze voordeur door stukjes glas en andere brokstukken, maar dat is niet zo erg”, relativeert Sylvia. “Toen we dit huis kochten in 2010 mochten we de kapel niet afbreken.”

Kapel tegen haastige dood

Zowel de woning als de kapel zijn sinds 2009 door het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed. Volgens het infobord naast het aangereden gebouw gaat het om de ‘Kapel van de Goede Dood’, die in de jaren 1920 werd heropgebouwd. “De kapel is gewijd aan Jozef en Barbara, beschermheiligen voor een goede maar ook tegen een haastige dood”, staat te lezen. “De vooroorlogse kapel werd omstreeks 1825 gebouwd, naar verluidt omwille van veelvuldige en plotse sterfgevallen in de parochie.”

“In de zomer stoppen vaak fietsers aan de kapel, maar dat is vooral voor een geocachingspel. Het was onze bedoeling om de kapel later mee te restaureren met het huis, maar ja, kijk. We duimen dat hetgeen nog rechtop staat de voorspelde windstoten doorstaat. Er gebeurden al verschillende ongevallen op onze hoek sinds we hier wonen. Het is de eerste keer dat de kapel wordt aangereden. Hopelijk stopt het nu.” (TP)