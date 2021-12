Chocolatier met handen in de haren na ongeval: “Vrees dat ik voor maanden vertrokken ben”

Chocolatier Joost De Muyt (60) moet zijn winkel in de Bloemendalestraat in Beernem noodgedwongen een aantal weken sluiten. Vrijdagmiddag reed een wagen dwars door de voorgevel. Twee klanten die buiten stonden te wachten raakten daarbij zwaargewond. “En ook de schade in de winkel is heel groot. En dat met deze dagen”, zucht de chocolatier.

Het Sinterklaasweekend stond voor de deur. Dus het was gezellig druk in de winkel van chocolatier Joost De Muyt (60) in de Bloemendalestraat in Beernem. De verkoopster stond achter de toonbank en in de winkel waren twee klanten. Twee andere moesten door de coronamaatregelen buiten op de stoep wachten. Maar omstreeks 16.45 uur ging het mis. Een 84-jarige man sloeg toen rechtsaf de straat in. Maar om een aanrijding met een andere wagen te vermijden moest hij een manoeuvre maken. Daardoor reed hij met zijn wagen in de voorgevel van de winkel. De twee klanten die buiten stonden te wachten werden gegrepen en raakten allebei zwaargewond. “Het lawaai was oorverdovend”, zegt de chocolatier. “De vitrine en de muur werden gewoon aan diggelen gereden. Het glas vloog overal en de toonbanken werden verschoven door de klap.”

De verkoopster en de twee klanten binnen in de winkel bleven ongedeerd. Zij waren wel aangedaan door wat er gebeurde. De twee klanten buiten waren voornamelijk aan hun benen ernstig gewond. En ook de bejaarde bestuurder en zijn passagier werden gewond naar het ziekenhuis gebracht. “Die mensen waren zelf ook in shock. Ze wisten niet hoe het precies kon gebeuren”, zegt Joost De Muyt. “En de twee gewonde klanten ken ik natuurlijk ook. Zij raakten ernstig gewond, maar ik hoop dat ze snel weer mogen herstellen.”

De chocolatier zelf zit ondertussen wel met de handen in het haar. Zijn winkel kan namelijk niet meer openen. En dat met enkele van de drukste dagen en weken van het jaar voor de deur. “De schade is veel te groot. Er ligt overal glas”, zegt hij. “Ik hoop dat iemand hier snel alles weer kan komen herstellen. Maar helaas is het nu werk voor de verzekering en experts. Ik vrees dat ik voor maanden vertrokken ben.”

Chocolade in zijn winkel verkopen zit er dus even niet meer in. Dus probeert Joost het over een andere boeg te gooien. Hij zal dan ook meer inzetten op zijn online verkoop. “Het is niet ideaal, maar er is momenteel geen andere keuze”, zegt hij. “Mensen zullen niet meer spontaan kunnen stoppen en pralines of chocolade komen kopen. Ik zal à la minute ook minder aanbod kunnen hebben dan wanneer de winkel open is. Maar ik hoop toch dat mijn klanten nog steeds hun weg zullen vinden. Ik doe dit 38 jaar en het is de eerste keer dat hier zo’n ongeval gebeurt. En hopelijk zal het ook de laatste keer zijn.” (TL)