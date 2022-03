Chauffeurs redden bestuurder uit brandende auto in Waardamme

Vrijdagmorgen even over 5 uur ‘s ochtends gebeurde op de E403 in Waardamme een zwaar ongeval. In nog onduidelijke omstandigheden reed een kleine personenwagen, in de richting van Kortrijk, achteraan in op een bestelwagen.

De klap was enorm. De bestelwagen kwam eerst tegen de middenberm terecht om daarna op de rechterrijstrook tot stilstand te komen. De personenwagen belandde in de gracht en vatte vuur. Twee chauffeurs die voor het ongeval gestopt waren, konden de bestuurder uit de brandende auto halen en hem, in afwachting van de komst van de hulpdiensten, veilig in de berm leggen.

Koelbloedig

Eens ter plaatse had de brandweer het vuur snel onder controle. De kleine wagen brandde wel zo goed als volledig uit. Beide chauffeurs werden naar het ziekenhuis overgebracht. De chauffeurs, een vrachtwagenbestuurder en een automobilist die stopten, werden door de hulpdiensten geprezen voor hun koelbloedig optreden. Zonder hen zou het lot van de bestuurder van de kleine wagen er vermoedelijk heel anders hebben uitgezien.

Door het ongeval waren de pechstrook en de rechter rijstrook afgesloten. Door het vroege uur viel de verkeershinder mee.