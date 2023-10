Chauffeur zwaargewond nadat vrachtwagen geladen met glas kantelt

Woensdagmiddag verloor een vrachtwagenchauffeur omstreeks 16.45 uur in de Moorseelsesteenweg in Roeselare de controle over zijn gevaarte. De vrachtwagen kantelde en kwam gedeeltelijk naast de weg te liggen. De brandweer moest de chauffeur uit zijn voertuig bevrijden.

Een vrachtwagenchauffeur was woensdag omstreeks 16.45 uur langs de Moorseelsesteenweg richting Rollegem-Kapelle aan het rijden toen het ter hoogte van het bedrijf Dumoulin helemaal verkeerd liep. In een lichte bocht verloor de bestuurder de controle over het stuur van zijn voertuig. De vrachtwagen kantelde en belandde op zijn zij, gedeeltelijk op de weg, gedeeltelijk in de gracht en een kolenveld. Een hoeveelheid klas kwam ook op het veld te liggen

Bij bewustzijn

De hulpdiensten snelden onmiddellijk ter plaatse. “De man zat mechanisch gekneld. We hebben hem moeten bevrijden. Dat lukte vlot. Hij bleef bij bewustzijn”, aldus Christophe Gardin van de brandweer van Roeselare. De vrachtwagenchauffeur werd zwaargewond afgevoerd naar het vlakbij gelegen ziekenhuis AZ Delta in Rumbeke. Door het voorval zal de Moorseelsesteenweg lange tijd afgesloten zijn voor het verkeer. Een gespecialiseerde firma zal ter plaatse moeten komen om het voertuig te takelen.