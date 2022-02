Chauffeur wijkt van zijn vak en ramt verschillende geparkeerde wagens

Zondagavond rond half tien gebeurde in de Baron Ruzettelaan in Assebroek een spectaculair ongeval. Om een onbekende reden week een auto, die in de richting van Steenbrugge reed, af van zijn rijvak en botste tegen een rij geparkeerde wagens.



De klap die volgde, was hevig. Twee wagens werden tot schroot herleid, een derde plus een aanhangwagen raakten eveneens zwaar gehavend. De impact was zo hevig dat de dubbele as van de aanhangwagen in de voortuin van een woning terechtkwam.

In eerste instantie werd melding gemaakt dat de chauffeur gekneld zat in zijn voertuig, maar dat bleek niet het geval. De bestuurder werd naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval lag de weg bezaaid met brokstukken.

De brandweer reinigde de weg. De politie deed de nodige vaststellingen, en sloot de Baron Ruzettelaan in de richting van Steenbrugge af voor het autoverkeer.