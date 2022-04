Chauffeur verliest controle over stuur en belandt in de gracht in Kerkhove

In de Avelgemse deelgemeente Kerkhove kwam vrijdagavond laat een auto in de gracht.

Vrijdagavond even voor 23.00 uur verloor een chauffeur de controle over het stuur en belandde in de gracht in de Oudenaardsesteenweg in Kerkhove.

Omdat gevreesd werd dat de inzittenden gekneld in het voertuig zaten, werd de brandweer ter plaatse gestuurd. Gelukkig konden de inzittenden zelf uit het wagen klauteren en waren ze slechts lichtgewond. Ze werden ter plaatse door de ambulanciers verzorgd.

Het ongeval gebeurde even over schoenenzaak Berca op amper een tiental meter van waar eerder deze week een oudere dame ook al in de gracht terecht kwam met haar auto.

(GV)