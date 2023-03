Chauffeur speelt rijbewijs kwijt na meerdere aanrijdingen op één dag in Oostende

Woensdagochtend veroorzaakte een autobestuurder verschillende aanrijdingen in Oostende. De man kon door de politie worden tegengehouden, zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken.

Een eerste melding kwam uit de Romestraat, waar een autobestuurder roekeloos rijgedrag vertoonde en op de hoek met de Alfons Pieterslaan een paaltje had aangereden. De politie deed meteen nazicht in de omgeving en kon de automobilist tegenhouden nabij de hoek van de Stijn Streuvelslaan met Koninginnelaan. De man had er in de buurt ook een boompje omver gereden.

De chauffeur, een 23-jarige Oostendenaar, legde een positieve adem- en speekseltest af en zag het rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken. Onderzoek toonde verder ook aan dat dezelfde bestuurder eerder deze ochtend zowel in de Jozef II-straat als Dekenijstraat telkens een geparkeerde auto had aangereden. De politie stelde verschillende processen-verbaal op.