Chauffeur postwagen merkt verkeersgeleider niet op

In de Bellegemstraat in Zwevegem gebeurde zaterdagmorgen vroeg een merkwaardig ongeval.

Bij de wegversmalling in de Bellegemstraat gebeurde zaterdagvoormiddag een zoveelste ongeval. Nu was het niet de overdreven snelheid die een rol speelde, maar een onoplettendheid van de bestuurder.

Tijdens de krantenronde zaterdagmorgen vroeg merkte de chauffeur van het postwagentje op dat hij een woning vergeten had. Dit was net aan de wegversmalling aangebracht om er de snelheid te minderen. Omdat het nog vrij rustig was op de weg, besloot de chauffeur om gewoon achteruit te rijden en zo de woning nog te bedienen. Hij vestigde zijn aandacht hierbij op de verlichtingspaal om deze niet te raken. Hij had echter de betonnen verkeersgeleiders op de grond niet opgemerkt en kwam er zo met het voertuig op te staan.

Het postwagentje werd onderaan beschadigd en diende getakeld te worden. De brandweer kwam het wegdek reinigen. (GJZ)