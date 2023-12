Chauffeur knalt op pompstation en moet naar het ziekenhuis

Langs de Iepersestraat in Roeselare gebeurde dinsdagavond een ongeval met zware materiële schade. De bestuurder van een BMW knalde met zijn voertuig tegen een pomptation naast de weg. De man werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Omstreeks 19.45 uur reed de man met zijn hybride vanuit Moorslede richting de Roeselaarse wijk De Ruiter. Net voor de Zilverbergstraat liep het echter plots helemaal verkeerd. De man week uit naar rechts en knalde met zijn wagen tegen een waterzuiveringsstation van Aquafin. Enkele buurtbewoners snelden onmiddellijk ter plaatse om te helpen waar nodig. De bestuurder bleek met de schrik vrij te komen. Hij kon zelfstandig uit zijn voertuig stappen.

Hij werd met een ambulance ter controle overgebracht naar AZ Delta overgebracht. Waarom de man precies naar rechts uitweek is onduidelijk. Ook de brandweer kwam ter plaatse omdat de hybride mogelijks vuur zou vatten. Door het voorval bleef de verbindingsweg tussen Moorslede en Roeselare een tijdlang gedeeltelijk afgesloten. De BMW is rijp voor de schroothoop en moest getakeld worden. De schade aan het waterzuiveringsstation is beperkt.