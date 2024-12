Chauffeur keert terug na discussie, rijdt drie personen aan op zebrapad en neemt de vlucht

In Oudenburg heeft de bestuurder van een bestelwagen maandagavond met opzet drie mensen aangereden. De slachtoffers kwamen er gelukkig met lichte verwondingen vanaf.

Het incident vond plaats omstreeks 21.20 uur in de Weststraat in Oudenburg. Een 23-jarige vrouw uit Oudenburg, een 25-jarige man uit Oudenburg en een 25-jarige man uit Gistel staken ter hoogte van huisnummer 35 over op de oversteekplaats voor voetgangers. Op dat moment komt een kleine bestelwagen aan hoge snelheid aangereden.

Om nog onduidelijke reden is er een discussie ontstaan tussen het drietal en de bestuurder van de bestelwagen. “De bestuurder reed initieel door, maar keerde uiteindelijk toch terug”, vertelt Annemie Wittesaele, politiewoordvoerder bij politiezone Kouter. “De bestuurder reed daarbij de drie voetgangers aan terwijl ze op het voetpad aan het wandelen waren. Daarna nam de bestuurder de vlucht.”

De voetgangers kwamen er gelukkig met lichte verwondingen vanaf. Ze werden door de hulpdiensten overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. De politie is een onderzoek gestart naar de feiten. Van de bestuurder ontbreekt momenteel nog elk spoor.