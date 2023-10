Chauffeur in levensgevaar bij knal tegen boom in Heestert

Zaterdagmorgen vroeg reed een auto tegen een boom in de Stijn Streuvelsstraat in Heestert. De bestuurder in levensgevaar.

Het was rond 4u15 dat de bestuurder van een BMW in de Stijn Streuvelsstraat uit de richting van Heestert naar Avelgem reed. Op een bepaald ogenblik verloor hij de controle over het stuur en kwam aan de andere kant van de weg tegen een boom terecht.

De klap was bijzonder zwaar. De bestuurder, een 26-jarige man uit Avelgem, zat gekneld in het voertuig en moest door de brandweer bevrijd worden. Na een half uurtje werd hij met levensbedreigende verwondingen onder begeleiding van een MUG-team naar het ziekenhuis overgebracht.

Hoe het ongeval kon gebeuren zal nu onderzocht worden. Vermoedelijk viel de man in slaap achter het stuur, want er werden geen remsporen gevonden.

De plaats van het ongeval is de hulpdiensten niet onbekend. In het verleden gebeurden al meerdere zware ongevallen waarvan sommige met dodelijke afloop. Vorig jaar in juli reed een auto er ‘s nachts tegen een vrachtwagen en overleed de bestuurster er ter plaatse. De Stijn Streuvelsstraat werd lange tijd voor het verkeer afgesloten.