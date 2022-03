Chauffeur gewond na aanrijding met signalisatievoertuig op E17

Op de E17 in Kortrijk is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon gewond geraakt bij een aanrijding. Een vrachtwagenchauffeur reed in op een signalisatiewagen die waarschuwde voor werden op de pechstrook. De bestuurder van het signalisatievoertuig zat gekneld en moest bevrijd worden, zo bevestigt de brandweer van zone Fluvia.

Het ongeval gebeurde rond 2 uur ‘s nachts ter hoogte van de afrit Hoog Kortrijk. Daar waren arbeiders bezig met bomen te rooien. Op de pechstrook stond een signalisatievoertuig om bestuurders te waarschuwen, maar een vrachtwagen reed in op de botsabsorbeerder. De bestuurder van het signalisatievoertuig zat gekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Hij werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere vrachtwagen bleef ongedeerd. Door het ongeval was de E17 een tijdlang afgesloten in de richting van Frankrijk. De brandweer had de handen vol om het wegdek weer schoon te maken.