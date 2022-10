Chauffeur die vriendinnen van weg reed in Rome, was onder invloed van alcohol en drugs

De chauffeur van de Smart die de vriendinnen Jessy Dewildeman (24) en Wibe Bijls (25) in Rome van de weg maaide, was onder invloed van drugs en alcohol. De veertiger reed bovendien zonder rijbewijs en zit nu in de cel. Dat meldt de Italiaanse pers.

“Ik voel grote pijn bij het overlijden van Jessy Dewildeman en Wibe Bijls, de twee Belgische meisjes die omkwamen bij een vreselijk verkeersongeval op de A24, terwijl ze enkele gewonden hielpen”, schrijft burgemeester van Rome Roberto Gualtieri op zijn Facebook. “Rome leeft mee met de pijn van de familie voor deze gruwelijke tragedie.”

Doodslag

De jonge vrouwen reden zaterdag op de ring rond Rome. Ze stapten uit een Fiat Panda, die werd bestuurd door een NCC-chauffeur (een huurdienst met chauffeur, soort taxi, red.) om een andere automobilist te helpen die net een ongeval had gehad. Ze werden aangereden door een Smart, bestuurd door een 40-jarige die bekend is bij de politie. Hij vluchtte weg van het ongeval en verstopte zich waarschijnlijk in zijn appartement in het oosten van Rome. Hij is intussen opgepakt en is aangeklaagd voor ‘doodslag op de weg’, vluchtmisdrijf en het nalaten van hulp bieden aan slachtoffers.

Momenteel wordt nog onderzocht of hij een handlanger had die hem hielp in zijn vlucht en of de Smart gestolen was. De wagen zou niet zijn eigendom zijn geweest.