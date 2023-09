Caravan van Brits gezin op reis in gracht gereden na ongeval op E40 in Veurne

Op de E40 in Veurne kwam het woensdagnacht tot een zwaar verkeersongeval waarbij de caravan van een Brits gezin op reis geramd werd en in de gracht werd gekatapulteerd. Gelukkig zat het gezin in het voertuig dat de caravan trok en raakte niemand gewond. Het is wel al het vierde ongeval in tien dagen tijd waarbij Britten betrokken zijn op de E40.

Het ongeval gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag om 23.30 uur tussen Veurne en Oostduinkerke. Een Brits gezin was er met hun minibus en caravan onderweg naar Roemenië voor een vakantie. Toen ze op de snelweg reden, werd hun caravan achteraan plots geramd door een bestelwagen van een firma uit Wervik. De caravan werd losgeslagen van de minibus en de gracht in gekatapulteerd. De minibus zelf kreeg door de impact ook een klap te verwerken, maar de bestuurder kon zijn voertuig stilzetten op de pechstrook.

Gelukkig was er op dat moment niemand aanwezig in de caravan en vielen er dus ook geen gewonden. In de andere bestelwagen raakte iemand lichtgewond. De caravan moest getakeld worden en die klus nam een flinke tijd in beslag. De verkeershinder bleef beperkt.

Vierde ongeval met Britten

Opvallend is dat het al het vierde ongeval is met Britten op de E40 in tien dagen tijd. Deze keer was het Brits gezin wel slachtoffer, de vorige keer veroorzaakten de Britse bestuurders de ongevallen.

In het laatste weekend van augustus knalde een Engelse vrouw in een BMW achteraan in op een aanhangwagen van een Roemeense bestelwagen. De vrouw had het voertuig dat traag op de linkerrijstrook reed niet opgemerkt. Twee dagen later reed een Engelsman dan weer een Nederlandse caravan aan die voortgetrokken werd door een wagen van een gezin. Beide voertuigen tolden in de graskant maar iedereen bleef zo goed als ongedeerd. En enkele dagen later kwam een Britse auto er in de gracht terecht. (JH)