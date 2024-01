Buurtbewoners reageren onthutst nadat jongeman het leven laat: “Muur en beveiliging waren weg na eerder ongeval”

Malika Provoost (35) woont intussen twee jaar in Veurne aan de brug waar donderdag een zwaar ongeval gebeurde. Een bestuurder (21) overleed nadat hij met zijn auto slipte op het gladde wegdek.

“Sinds ik hier woon zijn er al vier ongevallen gebeurd ter hoogte van de brug boven waterloop het Ringslot”, zegt ze. “Vorig jaar reed een wagen door de muur op de brug. Drie jonge inzittenden hadden toen geluk want hun voertuig belandde op vier wielen in het water waardoor ze boven de waterlijn bleven en er met de schrik van af kwamen. Sindsdien bleef een groot gat gapen: de muur en beveiliging waren weg. Heel de buurt sprak ervan: waarom bleef zo’n gevaarlijke plek zo lang onbeveiligd?”

Donderdagavond hoorden de vrouw en haar partner rond 21.30 uur een doffe bonk bij hun woning. “Zonder te gaan kijken, hebben we meteen de hulpdiensten gebeld want we wisten dat iemand in het water was beland”, aldus Malika. “Mijn zoon zit erin, riep een vrouw die in het ijskoud water was gesprongen. Blijkbaar reden de ouders voor hun zoon uit en zagen ze het ongeval gebeuren in de achteruitkijkspiegel. De vader probeerde het portier open te krijgen van de wagen die scheef lag met de kant van de bestuurder in het water. Mijn partner haalde een ladder, lamp en een hamer om een ruit kapot te slaan van de wagen. Minutenlang probeerden ze die jongen te bevrijden. Plots begon die auto te kantelen op zijn dak. Ze moesten wegspringen, anders waren ze eronder beland. De jongen raakte ondergedompeld. Ik bleef intussen bellen naar de hulpdiensten want het leek eindeloos te duren. Bij mij riep de moeder: mijn zoon, mijn zoon! We waren in een ijskoude hel beland.”

Gekneld

De jonge twintiger werd nog gereanimeerd, maar overleed even later in het ziekenhuis. “Die vader heeft alles gedaan om zijn zoon te redden”, zegt Malika zichtbaar aangeslagen. “Achteraf hoorden we dat hij gekneld zat met zijn benen. Ik overleef dit niet, hoorde ik de moeder nog zeggen. Verschrikkelijk. Stel je voor dat het jouw kind is. Dit had nooit mogen gebeuren. Ja, het was spiegelglad in deze bocht, maar als er een deftige versteviging was ter hoogte van dat gat, dan leefde die jongen misschien nog en was het bij wat blikschade gebleven.”

“Het kan nog gebeuren”, waarschuwt de vrouw. “Die nadars die ze er nu voorlopig gezet hebben, zullen geen auto’s tegenhouden, hoor. En straks zal het weer vriezen. Het minste wat ze kunnen doen, is op voldoende afstand extra signalisatie plaatsen aan beide kanten van de brug en dat gat zo snel mogelijk dichtmaken en verstevigen. Onze gedachten gaan uit naar die ouders, we leven mee.” (TP)