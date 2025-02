Bus verliest olie en zorgt voor kilometers lang oliespoor in Koekelare

Brandweerposten Koekelare en Leke waren woensdag enkele uren in de weer om een kilometerslang oliespoor op te ruimen. Dat liep van het centrum van Koekelare tot in Zande.

Het oliespoor werd woensdagmiddag even voor 14 uur ontdekt. Het begon ter hoogte van de Ichtegemstraat en het Sint-Maartensplein in Koekelare. Toen de brandweer daar aankwam ontdekten ze dat het spoor van daaruit veel verder liep. Via de Moerestraat en Noordomstraat liep het verder naar het centrum van Koekelare en zo kilometers verder tot in Zande. Het vermoeden is dat het gaat om een spoor van hydraulische olie die verloren werd door een bus die op dat traject reed. De brandweer riep versterking in en moest onder meer extra absorberende korrels laten aanrukken om het hele traject af te rijden en te bestrooien. Die klus nam lange tijd in beslag en leidde tot wat verkeershinder. (JH)