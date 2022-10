Bus van de Lijn en personenwagen botsen in Ardooie

Langs de Oostlaan in Ardooie kwam het maandagmiddag omstreeks 17 uur tot een aanrijding tussen een bus van de Lijn en een personenwagen. Er geraakte niemand zwaargewond, maar door het voorval was er wel een tijdlang serieuze verkeershinder in de richting van Roeselare.

De bestuurder van de personenwagen reed richting Tielt, maar wou plots de parking van een bedrijf aan de overzijde van de weg oprijden. Daarbij had hij niet opgemerkt dat een bus van de Lijn net op de busstrook aan het rijden was. Beide voertuigen raakten elkaar. Vooral de personenwagen liep daarbij schade aan de passagierskant op. Niemand geraakte bij het ongeval zwaargewond. De brandweer werd wel opgeroepen omdat er rookontwikkeling was aan de voorzijde van de bus. In de bus zaten enkele passagiers, zij werden opgepikt door een ander voertuig. Door het ongeval ontstond er een serieuze file in de richting van Roeselare.