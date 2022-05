Bus rijdt zich vast op kruispunt tussen Wijtschate en Kemmel

Donderdagavond rond 18 uur reed een bus zich vast op het kruispunt van de Kruisstraat en de Wijtschatestraat, halverwege tussen Wijtschate en Kemmel.

De chauffeur die blijkbaar personen moest oppikken die kwamen van de Pool of Peace wou de bus draaien door achteruit de Kruisstraat in te rijden, maar hij maakte een verkeerd manoeuvre waardoor de achterkant in de gracht verzonk en zich vastzette met het chassis op de weg.

Langs voor ging de neus omhoog zodat de bus geen grip meer had. In de bus zat er niemand, de schade viel al bij al mee, maar er moest toch een takelwagen ter plaatse komen om de bus weer op de weg te kunnen tillen. (EF)