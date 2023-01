Bus rijdt ‘Daels Kruis’ kapot, stad neemt beeld weg voor herstel

Het zal omwonenden al zijn opgevallen. Op de hoek van de Moeskroenstraat en de Grondwetstraat in Menen prijkt niet langer het kruis met de Christusfiguur. Daels kruis, zoals het in de volksmond heet, werd vorige week namelijk kapotgereden door een bus. “Daardoor is zowel de voet afgebroken als het beeld zelf helemaal kapot”, vertelt schepen van Erfgoed Griet Vanryckegem (N-VA). “Een expertise wordt nu opgemaakt voor de verzekering, waarna we het beeld zullen laten herstellen.”

Schepen Vanryckegem kreeg intussen al heel wat vragen over het beeld, waar ook de bekende beeldhouwer Gustave Delafontaine een groot aandeel in heeft. “Maar het is vooral de locatie die een grote erfgoedwaarde heeft. Op de Villaretkaart uit 1746 staat het kruis al vermeld als Calvaire, wat dus bewijst dat het een lange geschiedenis heeft.”

Geen geluk

De naam Daels Kruis stamt uit het einde van de negentiende eeuw. “Toen woonde de familie Dal in de hoeve Haute Cense, waarnaar de huidige Grondwetstraat leidde”, weet Vanryckegem. “Zo’n kruis heeft vaak een symbolisch verhaal of moest geluk brengen. Dit keer bracht het dus niet echt veel geluk.” (JDW)