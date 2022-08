Burgemeester Kuurne vraagt dringend actie bij onveilige kruispunten met R8: “Volgende week overleg van minister”

De burgemeester van Kuurne, Francis Benoit (CD&V) roept in een open brief aan minister van Mobiliteit, Lydia Peeters (Open VLD) op om eindelijk de onveilige kruispunten met de R8 aan te pakken. Gisteren gebeurde daar opnieuw een aanrijding met twee wagens. Drie personen, waaronder een peuter, werden met verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het kabinet van minister Peeters laat weten dat ze volgende week het dossier van de R8 grondig zullen inkijken, waar er aanpassingen kunnen gebeuren.

Gisterenmiddag botsten twee wagens frontaal tegen elkaar op de Kleine Ringlaan, ter hoogte van het kruispunt met de Kuurnsesteenweg. De drie personen van het ene voertuig, de grootouders en hun kleinkind werden naar het ziekenhuis overgebracht. De andere bestuurder kwam er met de schrik vanaf. Voor burgemeester Francis Benoit is dit zoveelste ongeval de druppel. Daarom besloot hij een open brief te schrijven naar minister van Mobiliteit, Lydia Peeters om de situatie zo vlug mogelijk aan te pakken.

“Beste en lieve minister Lydia Peeters,

Deze middag gebeurde een zoveelste ongeval op de kruising van gemeentewegen en de R8. Hoewelhet gelukkig alleen bij gekwetsten bleef, heeft wat vandaag gebeurde me toch geraakt . Meer dan 50 jaar lang geleden begon het verhaal van de R8, die in het Noorden van Kortrijk – Kuurne – Harelbeke onafgewerkt bleef. Maar voor mij gaat het vooral om het vele leed van deze ongevallen.”

“Eerste stap werd gezet”

“Misschien zijn er te weinig doden om op de hoogste ranglijst te staan maar de kruispunten die de R8 dwarsen zijn nog steeds monsters voor het verkeer.Het bekendste R8 – kruispunt aan de Brugsesteenweg werd met as-verschuivingen aangepakt. Gelukkig maar niet duurzaam. Alle overwegen met de R8 zowel in Kuurne – Harelbeke en Kortrijk blijven verweesd achter. Lieve minister. Je draagt geen schuld en bent in die bijna 50 jaar de zoveelste Vlaamse minister van mobiliteit.”

“Al jarenlang worden er verschillende onderzoeken en discussies gevoerd, maar laten we nu eindelijk eens in actie schieten”

“Je schreef voor 2022 een zoveelste studie in inzake de overgangen.Ook Agentschap Wegen en Verkeer kondigt reeds tientallen jaren aan het dossier te werken. Budgetten en discussies zorgden ervoor dat het hele project verzand raakte. Ondertussen konden andere werken wel doorgaan. Op de Leie werden al meer nutteloze bruggen betaald en gerealiseerd dan stukken R8 die al bijna 50 jaar verkeersslachtoffers maken. Koning fiets over de Leie juich ik toe. Maar diezelfde fietsers moeten blijkbaar binnen de grenzen van de R8 blijven. Want het is dagelijks riskeren van een ongeval aan de R8.

Ik heb lang gezwegen en intern alles gedaan. Hoe lang nog moeten we wachten? Realiseer nu eindelijk eens de missing links die nu al kunnen alstublieft. Maak budget vrij 2023-2024. Het gaat niet over Kuurne alleen. Ook de buren uit Kortrijk en Harelbeke worden er beter van”, besluit burgemeester Benoit.

De volledige brief van burgemeester Benoit kunt u hier lezen:

Overleg vlugge aanpassingen

Het kabinet van minister Peeters laat weten dat ze de brief van burgemeester Benoit met veel aandacht gelezen hebben. “De burgemeester haalt enkele heel sterke punten aan. Volgende week krijgen we het rapport van Agentschap Wegen en Verkeer hoe de situatie er op dit moment voor staat en wat er in het verleden al allemaal ondernomen werd.”

“Dan kunnen we op basis van dat dossier verder gaan om aan de vragen van burgemeester Benoit te beantwoorden. En kunnen we ook aan de slag om enkele belangrijke zaken zo vlug mogelijk te veranderen, zodat de R8 veiliger wordt voor al het verkeer. In de loop van volgende week zullen we contact opnemen met de burgemeester om hem een duidelijk antwoord te bezorgen”, laat het kabinet van minister Peeters weten.