Buren zien hoe auto tegen huis belandt in Dikkebus: “Het motorblok vloog op onze oprit”

Op enkele honderden meter van de bebouwde kom van het Ieperse dorp Dikkebus ontstond donderdagnamiddag een grote ravage, toen een auto inreed op een huis. De bestuurder was in levensgevaar, de woning moest gestut worden. “En toch mogen we hier spreken van een geluk bij een ongeluk.”

“Hij reed niet, hij vloog.” Een buurvrouw was in shock, nadat ze opgeschrikt werd door een luide klap. Een Ford Ka kwam uit de richting van Heuvelland op de Dikkebusseweg. In de flauwe bocht bij haar huis ter hoogte van de Processieweg reed de auto rechtdoor, stak het andere rijvak over en belandde tegen de gevel van een rijwoning aan de overkant.

Door de grote impact sloeg de Ford Ka een gat in de gevel. Zelfs de dakpannen kwamen los te liggen. Brokstukken van het voertuig en de woning vlogen in het rond, terwijl de auto weg gekatapulteerd werd van de woning en op het oorspronkelijk rijvak in omgekeerde richting tot stilstand kwam.

Ook de bestuurder was uit de wagen gevlogen en belandde tegen de haag van de geschokte getuige.

Uiterst kritiek

“Blijf liggen”, riepen buitengekomen buurtbewoners naar de man, die het uitschreeuwde van de pijn. Ze boden de eerste zorgen in afwachting van de hulpdiensten, die om 15.15 uur werden opgeroepen. De bestuurder werd even ter plaatse verzorgd en dan met een ambulance onder MUG-begeleiding overgebracht naar het ziekenhuis. Een uur na de hevige aanrijding was de toestand van de 28-jarige man uit Ieper nog uiterst kritiek, volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper.

Brandweer Westhoek kwam ter plaatse omwille van het instortingsgevaar bij de aangereden woning. De voordeur, twee ramen en een deel bakstenen waren fel beschadigd en uit de gevel geslagen bij de inkomhal en living. Binnen was er onder meer schade aan een deel van het meubilair. De brandweerlieden stutten de muur, ruimden de brokstukken op en maakten de gaten voorlopig dicht.

Elders nacht doorbrengen

De bewoners, die naar verluidt niet thuis waren op het moment van het ongeval, hadden nog toegang tot het huis via de achterkant, maar verkozen om zeker de eerste nacht elders door te brengen. Hun dichtste buren hadden ook schade. “Er zijn barsten binnen te zien in ons huis”, klonk het. “We dachten eerst dat onze chauffageketel ontploft was.”

De geschokte buurvrouw had intussen brokstukken teruggevonden, die tientallen meters weggeslingerd waren. “Zoals het motorblok, dat bij onze oprit lag.”

Nadat haar partner was thuisgekomen, herbekeken ze samen beelden van het ongeval, die geregistreerd werden door een camera bij hun woning. “Die snelheid was enorm”, klonk het. “Eigenlijk mogen we spreken van een geluk bij een ongeluk dat geen bewoners aanwezig waren in het getroffen huis. En dat toen geen tegenliggers of fietsers passeerden.”

De Dikkebusseweg bleef enkele uren afgesloten voor alle verkeer, tot de auto getakeld en het wegdek opgeruimd was. (TP)