Brugse politie verbaliseert steeds meer fietsers die hun gsm gebruiken

De lokale politie van Brugge schrijft steeds meer boetes uit aan fietsers die hun gsm gebruiken terwijl ze aan het trappen zijn. In 3,5 jaar tijd gingen 83 fietsers op de bon. Vooral in de Brugse binnenstad.

“Afleiding is samen met alcohol en snelheid een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen. Eén op twee fietsers geeft aan af en toe de gsm te gebruiken tijdens het fietsen. Wie op de fiets zijn gsm gebruikt is een gevaar voor zichzelf en anderen. Net als achter het stuur van de auto is gsm’en op de fiets verboden en sinds kort zijn de boetes even zwaar als voor een automobilist.”

Dat zegt het Brugse gemeenteraadslid Annick Lambrecht (Vooruit). Ze vroeg daarom bij de stad Brugge de cijfers op van het aantal pv’s. In 2019 ging het om amper 16 pv’s, in 2021 waren het er al 35. De historische binenstad spant de kroon met 56 van de 83 pv’s in de gevraagde periode 2019-2022.

“De mensen denken soms dat op fiets alles kan, neen dus”, concludeert Annick Lambrecht.