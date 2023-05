Bruggeling (26) buiten levensgevaar na dubbele klap tegen oplegger in Lissewege

Een 26-jarige bestuurder is in de nacht van zondag op maandag zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval in Lissewege. De man botste tegen twee geparkeerde opleggers.

De man reed in de Zeebruggelaan in Lissewege toen hij van zijn rijstrook afweek. Daarop botste hij tegen een geparkeerde oplegger en kwam tot stilstand tegen een tweede geparkeerde oplegger.

De bestuurder werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is intussen buiten levensgevaar. Het is voorlopig onduidelijk waarom de bestuurder van zijn rijstrook afweek. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.