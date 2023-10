Bromfietsster gewond na botsing tegen verkeerd geparkeerde wagen

Een 33-jarige vrouw raakte dinsdagmiddag gewond bij een verkeersongeval in Adinkerke. Ze kwam in botsing met een verkeerd geparkeerd voertuig.

Het ongeval gebeurde dinsdagmiddag even voor 14 uur op de Dijk in Adinkerke. Een Franse onderdaan had zijn voertuig in een parkeervak naast de baan geparkeerd maar deed dat wel tegen de rijrichting in en stond op die manier verkeerd geparkeerd. De 33-jarige vrouw passeerde er op haar bromfiets op het fietspad en reed voorbij net op het moment dat de Fransman wou uitstappen. Daardoor knalde de vrouw tegen het openslaande portier.

De vrouw kwam ten val en liep verwondingen op aan de kaak. Ze werd voor verzorging overgebracht naar het AZ West. De politie Westkust deed de nodige vaststellingen en beide bestuurders legden een negatieve ademtest af. Beide voertuigen raakten ook beschadigd. De brandweer van De Panne kwam nog langs om een olievlek op te ruimen op het fietspad. (JH)