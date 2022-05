Bromfietsster en passagier gewond na knal tegen geopend portier in Veurne

In de Sint-Idesbaldusstraat in Veurne zijn donderdagmiddag twee gewonden gevallen bij een verkeersongeval, even na 16 uur ter hoogte van de A-mode.

“Een 53-jarige vrouw reed op het fietspad komende van Koksijde richting Veurne”, zegt commissaris Toon Fonteyne van politiezone Spoorkin.

Naar ziekenhuis

“Ze had ook een passagier bij op de bromfiets. Ze passeerde een geparkeerde Citroën waarvan de bestuurster net op het moment dat de bromfiets passeerde het portier opendeed. Het kwam zo tot een aanrijding.”

“Beide personen op de bromfiets kwamen ten val en werden naar het ziekenhuis gebracht. De passagier raakte lichtgewond maar de aard van de verwondingen van de 53-jarige vrouw waren nog niet helemaal duidelijk, daarvoor moet een onderzoek in het ziekenhuis klaarheid scheppen.” Er was geen verkeershinder door het ongeval. (JH)